Туши свиней прибило к берегам Абхазии, и в этом увидели отголосок подрыва Каховской ГЭС

На черноморском побережье в городе Сухум в Абхазии волны принесли туши мёртвых свиней к пляжу. Очевидцы сняли случившееся на видео, которые распространили в соцсетях.

Турист запечатлели на камеру две туши мёртвых свиней вверх ногами. Одна была близко к пляжу, другая дрейфовала немного дальше. Отдыхающие предпочли не находиться в одной воде с такими "пловцами" и наблюдали за неприятным зрелищем с берега, не скрывая отвращения.