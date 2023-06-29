Туши свиней прибило к берегам Абхазии, и в этом увидели отголосок подрыва Каховской ГЭС
В Абхазии море принесло к побережью Сухума туши свиней
На черноморском побережье в городе Сухум в Абхазии волны принесли туши мёртвых свиней к пляжу. Очевидцы сняли случившееся на видео, которые распространили в соцсетях.
К берегу Сухума в Абхазии прибило трупы свиней. Видео © Telegram / Сочи № 1
"Очевидцы предполагают, что это может быть результатом ЧП на Каховской ГЭС", — пишет телеграм-канал "Сочи № 1".
Турист запечатлели на камеру две туши мёртвых свиней вверх ногами. Одна была близко к пляжу, другая дрейфовала немного дальше. Отдыхающие предпочли не находиться в одной воде с такими "пловцами" и наблюдали за неприятным зрелищем с берега, не скрывая отвращения.
Напомним, что 6 июня в результате обстрела ВСУ оказалась разрушена дамба Каховской ГЭС. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. Биофизик Алексей Карнаухов заявлял о том, что из-за прорыва Каховской ГЭС климат рядом с ней может стать более сухим, погибнут животные и растения.
Telegram / Сочи № 1