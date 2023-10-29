В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем
Al Hadath: ХАМАС готово обменять всех заложников на заключённых из тюрем Израиля
Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил о том, что движение готово обменять всех заложников в анклаве на заключённых палестинцев из израильских тюрем. Об этом сообщил телевизионный канал Al Hadath со ссылкой на соответствующие слова Синвара.
"Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключённых в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением", — говорится в заявлении.
Ранее СМИ узнали список заложников ХАМАС. Речь идёт о 138 иностранцах, среди которых 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и шесть россиян. В МИД РФ подтвердили, что в заложниках у ХАМАС находятся трое россиян с израильским гражданством. Также известно, что Россия запросила у движения сведения о восьми людях, которые могут находиться в заложниках, палестинская организация готова их отпустить.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи.
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