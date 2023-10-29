В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил о том, что движение готово обменять всех заложников в анклаве на заключённых палестинцев из израильских тюрем. Об этом сообщил телевизионный канал Al Hadath со ссылкой на соответствующие слова Синвара.