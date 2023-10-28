"Уничтожить ХАМАС": Нетаньяху анонсировал начало второго этапа войны
Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны. По его словам, израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождения всех заложников.
"Мы вступили во вторую фазу войны. <...> Это война с чётко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", — сказал Нетаньяху во время телеобращения к соотечественникам.
По его словам, решение начать наземную операцию в секторе Газа было принято военным кабинетом единогласно. Он добавил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Тель-Авиву победы.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN