"Уничтожить ХАМАС": Нетаньяху анонсировал начало второго этапа войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны. По его словам, израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождения всех заложников.

"Мы вступили во вторую фазу войны. <...> Это война с чётко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", — сказал Нетаньяху во время телеобращения к соотечественникам.