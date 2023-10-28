"Земля содрогнулась": Израиль начал новую фазу операции в Газе

Армия Израиля перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа. Такое заявление сделал глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант, сообщает Ynet.

"Сегодня ночью земля в секторе Газа содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землёй, мы атаковали террористов на всех уровнях. Инструкции для армии понятны: действия продолжатся до нового приказа", — сказал Галант по итогам совещания с военным руководством Израиля.