"Земля содрогнулась": Израиль начал новую фазу операции в Газе
Министр обороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы операции в Газе
Армия Израиля перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа. Такое заявление сделал глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант, сообщает Ynet.
"Сегодня ночью земля в секторе Газа содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землёй, мы атаковали террористов на всех уровнях. Инструкции для армии понятны: действия продолжатся до нового приказа", — сказал Галант по итогам совещания с военным руководством Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером 27 октября СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ подчеркнул, что Израиль приступил к наземной операции.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по Израилю, а затем объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. При этом Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI