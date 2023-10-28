В ХАМАС заявили о провале попытки наземного наступления Израиля на сектор Газа

Израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. Об этом заявил член руководства радикальной палестинской группировки ХАМАС за рубежом Али Барака в эфире телеканала Al Mayadeen.

"Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью", — пояснил он, добавив, что ЦАХАЛ понесла масштабные потери.