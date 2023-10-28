Регион

Уведомления отключены

28 октября, 08:10

В ХАМАС заявили о провале попытки наземного наступления Израиля на сектор Газа

Израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. Об этом заявил член руководства радикальной палестинской группировки ХАМАС за рубежом Али Барака в эфире телеканала Al Mayadeen.

"Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью", — пояснил он, добавив, что ЦАХАЛ понесла масштабные потери.

По его словам, для эвакуации погибших и раненых с поля боя Армия обороны Израиля использовала вертолёты.

Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Вечером 27 октября сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило радикальное палестинское движение ХАМАС. Позже СМИ сообщали о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону сектора Газа. Затем группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Армия Израиля 28 октября сообщила, что истребители за ночь атаковали 150 подземных объектов в Газе.

Напомним, что 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего члены палестинской группировки ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Армия обороны Израиля недавно объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров