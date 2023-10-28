В наземной операции Израиля в Газе участвовали пять тысяч американских солдат, узнали СМИ

В наземной операции Израиля в секторе Газа принимали участие пять тысяч американских солдат. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию от органов госбезопасности Исламской Республики. Утверждается, что в операции ЦАХАЛ были задействованы три дивизии и несколько бригад армии США.

"В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана журналистами агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницы на субботу", — сказано в сообщении.