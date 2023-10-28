В наземной операции Израиля в Газе участвовали пять тысяч американских солдат, узнали СМИ
Tasnim: Пять тысяч солдат из США участвовали в наземной операции Израиля в Газе
В наземной операции Израиля в секторе Газа принимали участие пять тысяч американских солдат. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию от органов госбезопасности Исламской Республики. Утверждается, что в операции ЦАХАЛ были задействованы три дивизии и несколько бригад армии США.
"В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана журналистами агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницы на субботу", — сказано в сообщении.
Также уточняется, что в операции израильской армии участвовали три дивизии и несколько бригад американской армии. По данным агентства, Вооружённые силы Израиля пытаются разделить сектор Газа на две или три зоны. Затем якобы планируется вступить в следующую фазу войны с Палестиной. Tasnim пишет, что ЦАХАЛ рассчитывает на разрыв связи между силами палестинского сопротивления.
Ранее представитель ЦАХАЛ заявил о том, что Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером 27 октября СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.
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