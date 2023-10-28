"У победы своя цена": Генштаб Израиля объяснил, с чем связано проведение наземной операции в Газе

Наземная часть израильской операции в секторе Газа вызвана задачами, которые стоят перед еврейским государством, альтернативы нет. Такое заявление сделал глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви.

"Сухопутные силы проводят важную и сложную операцию . Цели этой войны требуют наземной операции. Достижения требуют риска, как мы знаем, у каждой победы своя цена", — отметил он.

По мнению Ха-Леви, для ликвидации противника нет другого способа, кроме как пойти с силой к нему. Он подчеркнул, что такое действие приведёт к достижению целей боевых действий.