"У победы своя цена": Генштаб Израиля объяснил, с чем связано проведение наземной операции в Газе
Глава Генштаба ЦАХАЛ: Наземная операция вызвана стоящими перед Израилем задачами
Наземная часть израильской операции в секторе Газа вызвана задачами, которые стоят перед еврейским государством, альтернативы нет. Такое заявление сделал глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви.
"Сухопутные силы проводят важную и сложную операцию. Цели этой войны требуют наземной операции. Достижения требуют риска, как мы знаем, у каждой победы своя цена", — отметил он.
По мнению Ха-Леви, для ликвидации противника нет другого способа, кроме как пойти с силой к нему. Он подчеркнул, что такое действие приведёт к достижению целей боевых действий.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа.
ТАСС / EABIR SULTAN