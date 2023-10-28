Эрдоган обратился к Западу: Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем?
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту Ататюрка обратился к Западу и указал на его лицемерие в конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул: те, кто плакал по погибшим на Украине, не выразили сочувствия жертвам в секторе Газа.
Эрдоган высказался о поддержке Палестины в конфликте на Ближнем Востоке. Видео © X (Twitter) / aslandegirmenci
"Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке", — сказал президент, намекая на то, что Анкара не изменит позицию по Палестине.
Эрдоган также напомнил, что анклав раньше контролировала Османская империя, поэтому туркам мало просто осудить текущие события в секторе Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что Запад несёт полную ответственность за кровопролитие. По его мнению, Израиль — это пешка, которой в определённый момент пожертвуют. Более того, Анкара намерена объявить еврейское государство военным преступником.
Кроме того, президент Турции отметил, что Иерусалим на протяжении больше трёх недель совершает военные преступления, подчеркнув, что Израиль — оккупант территорий Палестины. Эрдоган потребовал от израильских властей "выйти из этого безумия" и перестать наносить удары по сектору Газа.
Как сообщал Лайф, ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции участвуют полтора миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, потом Эрдоган выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером того же дня СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ подчеркнул, что Израиль приступил к наземной операции.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS