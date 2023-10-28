Не менее 20 человек погибло при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе, пишут СМИ
Al Jazeera: ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев в Газе, погибло не менее 20 человек
Не меньше 20 человек погибло после удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия, который расположен на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Обстановка в районе лагеря беженцев Джабалия, где погибло не менее 20 человек после обстрела. Видео © X (бывший Twitter) / margopinbernard
По данным телеканала, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушен один из жилых домов в густонаселённом районе. Помимо жертв есть пострадавшие, число которых не указывается. Кроме того, люди также могут находиться под завалами.
Между тем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы операции в Газе. По его словам, в ночь на 28 октября ЦАХАЛ атаковало анклав на всех уровнях — "на земле и под землёй".
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по Израилю, а затем объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. При этом Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной.
X (бывший Twitter) / margopinbernard