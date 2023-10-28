Не менее 20 человек погибло при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе, пишут СМИ

Не меньше 20 человек погибло после удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия, который расположен на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Обстановка в районе лагеря беженцев Джабалия, где погибло не менее 20 человек после обстрела. Видео © X (бывший Twitter) / margopinbernard

По данным телеканала, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушен один из жилых домов в густонаселённом районе. Помимо жертв есть пострадавшие, число которых не указывается. Кроме того, люди также могут находиться под завалами.