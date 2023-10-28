"Его детище": Эрдоган назвал виновного в "резне в Газе"
Эрдоган: Запад несёт полную ответственность за кровопролитие в секторе Газа
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа полностью лежит на Западе. В ходе митинга в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту имени Ататюрка он отметил, что Запад недавно проливал крокодиловы слёзы по жертвам среди жителей в украинском конфликте, а теперь безмолвствует перед лицом гибели тысяч детей в секторе Газа.
Эрдоган прибыл на митинг в Стамбуле в поддержку Палестины. Видео © X (Twitter) / elonue
"[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище. Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?" — задался вопросом Эрдоган.
Кроме того, он обратился к западным странам и подчеркнул, что Анкара не изменит позицию по Палестине.
Как сообщал Лайф, ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции участвуют полтора миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, потом Эрдоган выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером того же дня СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ подчеркнул, что Израиль приступил к наземной операции.
ТАСС / Валерий Шарифулин