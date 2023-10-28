"Его детище": Эрдоган назвал виновного в "резне в Газе"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа полностью лежит на Западе. В ходе митинга в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту имени Ататюрка он отметил, что Запад недавно проливал крокодиловы слёзы по жертвам среди жителей в украинском конфликте, а теперь безмолвствует перед лицом гибели тысяч детей в секторе Газа.

Эрдоган прибыл на митинг в Стамбуле в поддержку Палестины. Видео © X (Twitter) / elonue

"[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище. Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?" — задался вопросом Эрдоган.

Кроме того, он обратился к западным странам и подчеркнул, что Анкара не изменит позицию по Палестине.

Как сообщал Лайф, ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции участвуют полтора миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, потом Эрдоган выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.