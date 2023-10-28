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28 октября, 14:41

Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в Стамбуле

В Стамбуле проходит массовый митинг в поддержку Палестины, на который прилетел на вертолёте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой. Ожидается, что вместе с ними на митинге выступят лидеры партий, входящих в правящий "Республиканский альянс".

Эрдоган вышел на протест в шарфе с палестинским флагом. Видео © X (Twitter) / elonue

Как сообщает турецкая газета Takvim, Эрдоган прибыл на территорию закрытого аэропорта Ататюрка на вертолёте. Там, по предварительным данным, могло собраться до миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, а затем турецкий лидер выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

"Мы не только осуждаем резню в секторе Газа, мы также защищаем нашу собственную независимость и будущее", — заявил Эрдоган.

Отметим, что уже несколько дней подряд в крупных городах Турции проходят антиизраильские акции. Протестующие, в частности, громят кофейни Starbucks, считая, что заведения финансируют армию Израиля, а также стреляют фейерверками в сторону здания израильского посольства.

Эрдоган заявил, что Турция готова стать страной–гарантом Палестины

Эрдоган заявил, что Турция готова стать страной–гарантом Палестины

Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.

Обложка ©

X (Twitter) / 1YasminO

Наталья Исакова
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