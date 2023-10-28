Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции принимают участие полтора миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, а затем турецкий лидер выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Отметим, что уже несколько дней подряд в крупных городах Турции проходят антиизраильские акции. Протестующие, в частности, громят кофейни Starbucks, считая, что заведения финансируют армию Израиля, а также стреляют фейерверками в сторону здания израильского посольства.