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28 октября, 14:50

Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины заявил, что Анкара намерена объявить Израиль военным преступником. По его словам, необходимый процесс уже начался.

Эрдоган прибыл на митинг в Стамбуле в поддержку Палестины. Видео © X (Twitter) / elonue

"Мы объявим Израиль военным преступником. Мы готовимся к этому", — сказал политик.

Ранее Эрдоган в шарфе с палестинским флагом прибыл на митинг в стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сегодня утром турецкий президент призвал граждан прийти туда и поддержать Палестину. По его словам, в акции принимают участие полтора миллиона человек. Митинг начался с чтения Корана и молитвы, а затем турецкий лидер выступил с обращением, в ходе которого в очередной раз осудил действия Израиля и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Отметим, что уже несколько дней подряд в крупных городах Турции проходят антиизраильские акции. Протестующие, в частности, громят кофейни Starbucks, считая, что заведения финансируют армию Израиля, а также стреляют фейерверками в сторону здания израильского посольства.

"Земля содрогнулась": Израиль начал новую фазу операции в Газе

"Земля содрогнулась": Израиль начал новую фазу операции в Газе

Ранее Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером 27 октября СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. После этого группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа. 28 октября израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил о том, что ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Однако МИД РФ подчеркнул, что Израиль приступил к наземной операции.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Никита Никонов
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