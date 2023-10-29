Более 3,3 тысячи детей погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля
Количество детей, погибших от обстрелов в секторе Газа, превысило 3,3 тысячи
Количество детей, погибших в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, достигло 3324. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. Он указал, что более 1020 детей остаются под завалами.
"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября составило 8005 человек, из них 3324 дети", — указал Ашраф аль-Кудра.
Напомним, на Ближнем Востоке уже больше трёх недель продолжается вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной. Всё началось 7 октября, когда члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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