Более 3,3 тысячи детей погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля

Количество детей, погибших в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, достигло 3324. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. Он указал, что более 1020 детей остаются под завалами.