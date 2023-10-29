Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило восемь тысяч человек
Количество жертв в секторе Газа в результате израильских атак растёт с каждым днём. По данным палестинского Министерства здравоохранения, на данный момент число погибших превысило восемь тысяч человек.
По данным ведомства, за сутки число жертв выросло на 300 человек. Ранее сообщалось о 7,7 тысячи погибших. Таким образом, их число превысило восемь тысяч. Ранения получили 19 тысяч граждан.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи".
Вчера, 28 октября, МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа. Вечером того же дня стало известно, что Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны.
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