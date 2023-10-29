Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило восемь тысяч человек

Количество жертв в секторе Газа в результате израильских атак растёт с каждым днём. По данным палестинского Министерства здравоохранения, на данный момент число погибших превысило восемь тысяч человек.

По данным ведомства, за сутки число жертв выросло на 300 человек. Ранее сообщалось о 7,7 тысячи погибших. Таким образом, их число превысило восемь тысяч. Ранения получили 19 тысяч граждан.