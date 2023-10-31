Песков раскрыл главный приказ Путина на совещании с силовым блоком
Песков анонсировал усиление борьбы с вмешательством извне после совещания Путина
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по ситуации в Дагестане. Обложка © Kremlin
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам состоявшегося накануне у российского лидера Владимира Путина совещания с силовым блоком принято решение усилить борьбу с вмешательством в дела государства извне.
"Совещание носит закрытый характер. По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдёт об усилении мер по противодействию вмешательства извне, информационных внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке. Вы видели состав участников — это люди, которые отвечают за эту работу", — напомнил представитель Кремля.
Песков добавил, что соответствующие органы будут предпринимать следственные действия. Ситуация будет анализироваться для того, чтобы подобные незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем.
Напомним, Путин накануне вечером провёл совещание с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по ситуации в Дагестане. Первым глава государства заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Открывая совещание, президент обратил внимание на трагедию в Газе и признался, что при виде окровавленных детей у него "сжимаются кулаки, а на глаза наворачиваются слёзы". Он также объяснил, что события в Махачкале инспирированы соцсетями, причём с участием Украины. Путин поручил принять твёрдые и чёткие меры по защите межрелигиозного согласия в России.