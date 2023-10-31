Песков раскрыл главный приказ Путина на совещании с силовым блоком

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по итогам состоявшегося накануне у российского лидера Владимира Путина совещания с силовым блоком принято решение усилить борьбу с вмешательством в дела государства извне.

"Совещание носит закрытый характер. По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдёт об усилении мер по противодействию вмешательства извне, информационных внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке. Вы видели состав участников — это люди, которые отвечают за эту работу", — напомнил представитель Кремля.