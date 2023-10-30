Путин разоблачил получателей "кровавой ренты" из конфликта в Газе
Путин назвал США и их сателлитов заказчиками конфликта на Ближнем Востоке
Главными выгодополучателями в конфликте на Ближнем Востоке являются Соединённые Штаты и их союзники. К такому выводу пришёл президент РФ Владимир Путин. Он назвал Вашингтон получателем "кровавой ренты", чья причастность к трагедии является очевидной.
"Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из неё свою кровавую ренту", — отметил российский лидер.
Ранее Путин подчёркивал, что для завершения конфликта на Ближнем Востоке необходимо решить вопрос о создании независимого палестинского государства. По словам президента, Москва всегда придерживалась такой позиции. Аналогичного мнения придерживается и турецкий коллега президента РФ Реджеп Тайип Эрдоган.