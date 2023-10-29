В Средиземном море заметили авианосец США на пути к Израилю
Stars and Stripes: Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" вошёл в Средиземное море
Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр". Обложка © Getty Images / Rafael Figueroa Medina / U.S. Navy
В Средиземном море обнаружили идущий к Израилю американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Об этом сообщает Stars and Stripes. Судно прошло Гибралтар и движется на Ближний Восток.
Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" в Средиземном море. Фото X (Twitter) / WarshipCam
"Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — пишет издание.
Там добавили, что прибытие авианосца напрямую связано с усилиями США по стабилизации палестино-израильского конфликта. Как пишет издание, Вашингтону необходимо поддерживать Израиль и защищать американских военных, которых атакуют в Ираке и Сирии. Кроме того, в Красном море замечен американский десантный корабль Bataan.
А ранее Лайф писал, что США отправили к берегам Израиля авианосец "Джеральд Форд", который заметили в Восточном Средиземноморье. Судно было передано для сдерживания действий, направленных на разжигание войны на Ближнем Востоке. Позже Америка отправила на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-16 с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии.