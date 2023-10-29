В Средиземном море заметили авианосец США на пути к Израилю

В Средиземном море обнаружили идущий к Израилю американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Об этом сообщает Stars and Stripes. Судно прошло Гибралтар и движется на Ближний Восток.

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" в Средиземном море. Фото X (Twitter) / WarshipCam

"Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X", — пишет издание.