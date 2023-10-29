Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Инцидент произошёл вблизи нефтяного месторождения Эль-Джебса. По данным СМИ, ответственность за случившееся взяло движение "Исламское сопротивление Ирака" — в него входят члены шиитских вооружённых отрядов, которые воевали против террористов ИГИЛ*. Отметим, что с 2015 года Америка создала на северо-востоке Сирии девять военных баз. Крупнейшая расположена в Телль-Бейдаре к северу от центра Эль-Хасаки.