Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников
Al Mayadeen: Военную базу США в сирийском Эш-Шаддаде атаковали беспилотники
Американскую военную базу в Эш-Шаддаде в сирийской провинции Эль-Хасака атаковали беспилотники. Об этом сообщает Al Mayadeen.
Инцидент произошёл вблизи нефтяного месторождения Эль-Джебса. По данным СМИ, ответственность за случившееся взяло движение "Исламское сопротивление Ирака" — в него входят члены шиитских вооружённых отрядов, которые воевали против террористов ИГИЛ*. Отметим, что с 2015 года Америка создала на северо-востоке Сирии девять военных баз. Крупнейшая расположена в Телль-Бейдаре к северу от центра Эль-Хасаки.
Как сообщал Лайф, американские объекты в последнее время подвергаются активным нападениям. Так, 22 октября военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Его представитель Джаафар аль-Хусейни отмечал, что отряды моджахедов на стороне "палестинских братьев" в Газе и для того, чтобы поддержать их, ударяют по базам США. Кроме того, подверглась атаке беспилотников американская военная база у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Также взрывы прогремели на базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор.
В ответ на атаки американская армия по поручению президента Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне заявили, что решение не имеет отношения к конфликту на Ближнем Востоке. Позже стало известно, что целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием.
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