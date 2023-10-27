СМИ озвучили цель ударов американских F-16 в Сирии

Целью ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Собеседник издания утверждает, что эти действия не были скоординированы с Израилем. По его данным, речь идёт об авиаударах по двум объектам в Сирии, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.