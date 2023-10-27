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27 октября, 03:35
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СМИ озвучили цель ударов американских F-16 в Сирии

Reuters: Целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием

<p>Американский истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images</p>

Американский истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Целью ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Собеседник издания утверждает, что эти действия не были скоординированы с Израилем. По его данным, речь идёт об авиаударах по двум объектам в Сирии, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.

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Напомним, что американская армия по поручению президента США Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне заверили, что решение не связано с конфликтом на Ближнем Востоке, а является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября.

Оксана Попова
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