США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии

"По приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными [с ним] группировками", — сказано в распространённом заявлении.

Как заявил Остин, решение не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, оно является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. По словам шефа Пентагона, в ходе них ранения получил 21 военнослужащий, а при укрытии в убежище от сердечного приступа умер подрядчик американского правительства.