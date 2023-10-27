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27 октября, 02:34
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США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии

Пентагон: Байден поручил нанести удары по связанным с Ираном объектам в Сирии

Американская армия нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. Как сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, такое поручение дал президент США Джо Байден.

"По приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными [с ним] группировками", — сказано в распространённом заявлении.

Как заявил Остин, решение не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, оно является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. По словам шефа Пентагона, в ходе них ранения получил 21 военнослужащий, а при укрытии в убежище от сердечного приступа умер подрядчик американского правительства.

По мнению шефа Пентагона, ответственность за все эти нападения несут поддерживаемые Ираном организации.

По американской военной базе в Ираке ударили ракетой

По американской военной базе в Ираке ударили ракетой

Лайф сообщал, что американские объекты на протяжении последнего времени подвергаются активным атакам. В частности, 22 октября военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Позднее подверглась атаке беспилотников американская военная база у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Сегодня на базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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    Комментарий

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    John Doeсегодня в 04:13

    Американская логика: Удары по одной из стран ближнего востока не связаны с конфликтом на ближнем востоке 🙄

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