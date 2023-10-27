США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии
Пентагон: Байден поручил нанести удары по связанным с Ираном объектам в Сирии
Американская армия нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. Как сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, такое поручение дал президент США Джо Байден.
"По приказу президента Байдена военные силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными [с ним] группировками", — сказано в распространённом заявлении.
Как заявил Остин, решение не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, оно является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. По словам шефа Пентагона, в ходе них ранения получил 21 военнослужащий, а при укрытии в убежище от сердечного приступа умер подрядчик американского правительства.
По мнению шефа Пентагона, ответственность за все эти нападения несут поддерживаемые Ираном организации.
Лайф сообщал, что американские объекты на протяжении последнего времени подвергаются активным атакам. В частности, 22 октября военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Позднее подверглась атаке беспилотников американская военная база у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Сегодня на базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.
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