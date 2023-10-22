Авиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Al Hadath: Военную базу США Айн аль-Асад в Ираке атаковали шиитские отряды
Военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Уточняется, что всего было выпущено несколько ракет. Информации о последствиях нет.
"Ракетный обстрел был произведён по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, по крайней мере один взрыв был слышен внутри базы", — уточняет Reuters со ссылкой на военные источники.
Ранее Лайф рассказывал о том, что 19 октября в провинции Анбар в Ираке было совершено нападение с воздуха на военную базу США Айн аль-Асад. Объект обстреляли несколькими ракетами из системы "Град". А 20 октября шиитские бойцы в Иракском Курдистане с помощью беспилотников атаковали американскую военную базу Харир недалеко от административного центра Эрбиль.
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