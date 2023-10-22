Авиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Уточняется, что всего было выпущено несколько ракет. Информации о последствиях нет.