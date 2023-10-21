Военная база США на севере Ирака подверглась воздушной атаке
Al Mayadeen: Беспилотники иракских шиитов ударили по военной базе США в Эрбиле
Демонстрация солидарности с Палестиной в Багдаде. Обложка © ТАСС / EPA / AHMED JALIL
Шиитские бойцы в Иракском Курдистане с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали американскую военную базу Харир недалеко от административного центра Эрбиль. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в его составе шиитские отряды, ранее воевавшие против террористов из запрещённой в РФ группировки ИГИЛ*. Последствия атак пока не известны.
Ранее военную базу США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из "Градов". После нападения на базу в провинции объявили тревогу, для проведения проверки были закрыты въезды и выезды в районе Аль-Багдади.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.