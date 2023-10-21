Военная база США на севере Ирака подверглась воздушной атаке

Шиитские бойцы в Иракском Курдистане с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали американскую военную базу Харир недалеко от административного центра Эрбиль. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в его составе шиитские отряды, ранее воевавшие против террористов из запрещённой в РФ группировки ИГИЛ*. Последствия атак пока не известны.

Ранее военную базу США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из "Градов". После нападения на базу в провинции объявили тревогу, для проведения проверки были закрыты въезды и выезды в районе Аль-Багдади.