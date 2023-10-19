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19 октября, 20:41

Авиабазу США в Ираке обстреляли из "Градов"

Shafaq News: Военную базу США Айн аль-Асад в Ираке обстреляли из "Градов"

<p>Американские военные, участвующие в операции в Ираке и Сирии. Обложка © AP / TASS / Petr David Josek</p>

Американские военные, участвующие в операции в Ираке и Сирии. Обложка © AP / TASS / Petr David Josek

В провинции Анбар в Ираке совершено нападение с воздуха на военную базу США Айн аль-Асад. Об этом сообщило иракское агентство новостей Shafaq News.

"Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", — рассказал источник агентства из иракских спецслужб.

По его информации, после нападения на базу в провинции объявили тревогу, для проведения проверки закрыты въезды и выезды в районе Аль-Багдади.

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А 18 октября жители Турции штурмовали американскую военную базу Кюречик в Малатье, на которой установлена радиолокационная станция. Митингующие проявляли агрессию по отношению к полиции, кидали камни и пытались прорваться через ограждение. Для сдерживания протестующих силовики применили слезоточивый газ.

Лариса Сафронова
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