Авиабазу США в Ираке обстреляли из "Градов"

В провинции Анбар в Ираке совершено нападение с воздуха на военную базу США Айн аль-Асад. Об этом сообщило иракское агентство новостей Shafaq News.

"Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы "Град", — рассказал источник агентства из иракских спецслужб.

По его информации, после нападения на базу в провинции объявили тревогу, для проведения проверки закрыты въезды и выезды в районе Аль-Багдади.