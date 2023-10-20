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20 октября, 05:06

"Самую секретную" военную базу США в Австралии взяли в осаду из-за геноцида палестинцев

СМИ: Митингующие заблокировали дорогу к военной базе США в Австралии

<p>Дорога к военной базе США в Австралии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Territorians for Palestine</p>

Дорога к военной базе США в Австралии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Territorians for Palestine

В австралийском городе Алис-Спрингс протестующие против политики США в отношении Палестины местные жители заблокировали доступ к американской базе Пайн-Гэп, военные которой координируют военные операции Штатов по всему миру, включая Ближний Восток. Об "осаде" объекта, который называют самой секретной американской базой, сообщило местное издание NT-News.

"Мы выступаем против жестокого апартеида Израиля и требуем прекратить оккупацию палестинских земель и геноцид палестинского народа", — объяснили участники акции.

Мероприятие было организовано движением Territorians for Palestine, требовавшим от правительства Австралии отказаться от поддержки Израиля и США и выступить за освобождение земель Палестины. За демонстрацией наблюдали правоохранители и сотрудники аварийных служб. Через несколько часов протестующие сами освободили проезжую часть. Сообщается лишь об одной задержанной.

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А вот греческой полиции пришлось пустить в ход оружие нелетального действия для разгона участников акции в поддержку Палестины. На опубликованных в Сети кадрах видно, что стражи правопорядка вынуждают толпу пуститься в бегство при помощи слезоточивого газа.

Лариса Сафронова
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