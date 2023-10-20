"Самую секретную" военную базу США в Австралии взяли в осаду из-за геноцида палестинцев

В австралийском городе Алис-Спрингс протестующие против политики США в отношении Палестины местные жители заблокировали доступ к американской базе Пайн-Гэп, военные которой координируют военные операции Штатов по всему миру, включая Ближний Восток. Об "осаде" объекта, который называют самой секретной американской базой, сообщило местное издание NT-News.

"Мы выступаем против жестокого апартеида Израиля и требуем прекратить оккупацию палестинских земель и геноцид палестинского народа", — объяснили участники акции.

Мероприятие было организовано движением Territorians for Palestine, требовавшим от правительства Австралии отказаться от поддержки Израиля и США и выступить за освобождение земель Палестины. За демонстрацией наблюдали правоохранители и сотрудники аварийных служб. Через несколько часов протестующие сами освободили проезжую часть. Сообщается лишь об одной задержанной.