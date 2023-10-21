Израиль предупредил "Хезболлу" о высокой расплате за присоединение к конфликту
Глава МО Израиля Галант: "Хезболла" расплатится за присоединение к конфликту
Ливанскому движению "Хезболла" придётся расплатиться за присоединение к боевым действиям против Израиля. Соответствующее заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
"Движение "Хезболла" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену", — сказал он в разговоре с журналистами.
Галант также добавил, что израильские военнослужащие в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС будут действовать там, где необходимо, и непременно одержат победу.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, инфраструктура группировки подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу катарского телеканала Al Jazeera, погиб журналист. Спустя неделю там же других журналистов обстреляли пулемётчики ЦАХАЛ, убив одного из гражданских.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK