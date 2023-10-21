Израиль предупредил "Хезболлу" о высокой расплате за присоединение к конфликту

Ливанскому движению "Хезболла" придётся расплатиться за присоединение к боевым действиям против Израиля. Соответствующее заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Движение "Хезболла" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену", — сказал он в разговоре с журналистами.