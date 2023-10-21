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21 октября, 13:16

Израиль предупредил "Хезболлу" о высокой расплате за присоединение к конфликту

Глава МО Израиля Галант: "Хезболла" расплатится за присоединение к конфликту

Ливанскому движению "Хезболла" придётся расплатиться за присоединение к боевым действиям против Израиля. Соответствующее заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Движение "Хезболла" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену", — сказал он в разговоре с журналистами.

Галант также добавил, что израильские военнослужащие в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС будут действовать там, где необходимо, и непременно одержат победу.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, инфраструктура группировки подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу катарского телеканала Al Jazeera, погиб журналист. Спустя неделю там же других журналистов обстреляли пулемётчики ЦАХАЛ, убив одного из гражданских.

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Наталья Исакова
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