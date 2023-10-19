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18 октября, 22:49

Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия в очередной раз атаковала объекты шиитской группировки "Хезболла", расположенные в Ливане. О нанесении ударов в ночь на четверг сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлы" в Ливане", — отчитались там, не приводя дополнительных подробностей.

Напомним, что обстрелы Ливана со стороны ЦАХАЛ происходят в рамках обострения палестино-израильского конфликта. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14 и 16 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

А ранее МИД Ирана припугнул Израиль "огромным землетрясением", если в конфликт страны с Палестиной вступит и "Хезболла". Избежать такого катаклизма возможно лишь путём прекращения обстрела сектора Газа, добавили в ведомстве.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Илья Пушкарев
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