Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия в очередной раз атаковала объекты шиитской группировки "Хезболла", расположенные в Ливане. О нанесении ударов в ночь на четверг сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлы" в Ливане", — отчитались там, не приводя дополнительных подробностей.

Напомним, что обстрелы Ливана со стороны ЦАХАЛ происходят в рамках обострения палестино-израильского конфликта. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14 и 16 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.