Израиль сообщил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия в очередной раз атаковала объекты шиитской группировки "Хезболла", расположенные в Ливане. О нанесении ударов в ночь на четверг сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлы" в Ливане", — отчитались там, не приводя дополнительных подробностей.
Напомним, что обстрелы Ливана со стороны ЦАХАЛ происходят в рамках обострения палестино-израильского конфликта. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14 и 16 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.
А ранее МИД Ирана припугнул Израиль "огромным землетрясением", если в конфликт страны с Палестиной вступит и "Хезболла". Избежать такого катаклизма возможно лишь путём прекращения обстрела сектора Газа, добавили в ведомстве.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER