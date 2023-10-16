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15 октября, 23:15

Армия Израиля показала видео ударов по инфраструктуре "Хезболлы"

Армия Израиля нанесла новый удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении нового удара по объектам ливанской шиитской группировки "Хезболла". Как заявила армейская пресс-служба, атака была осуществлена в ответ на вчерашнюю стрельбу с территории Ливана.

Удары ЦАХАЛ по военной инфраструктуре "Хезболлы", нанесённые вчера. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на стрельбу, которая велась вчера (в воскресенье) в направлении израильской территории", — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

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Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской группировки "Хезболла".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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