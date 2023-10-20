Журналист погиб в Ливане под прицельным огнём из пулемётов со стороны Израиля

Журналист погиб в результате обстрела со стороны Израиля на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на армию ближневосточной республики.

По словам ливанских военных, семеро журналистов попали под обстрел из пулемётов со стороны израильских сил. Один из них был убит. Другие подробности агентство не приводит.

Согласно сведениям телеканала Al Mayadeen, в районе Теллет-эль-Абад на юге Ливана в одном из домов из-за сильного обстрела оказались заблокированы девять человек, включая группу журналистов. Командование ливанской армии обратилось за помощью к Временным силам ООН в стране для спасения людей из-под огня. Прибывшие на место миротворцы вывезли граждан из-под обстрела, двое из спасённых, предположительно репортёры, были ранены.