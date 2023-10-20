Израиль показал видео новых ударов по территории Ливана
Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам шиитской организации "Хезболла" в Ливане. Как утверждает пресс-служба ЦАХАЛ, объекты атакованы в ответ на обстрелы с территории соседней страны.
Израиль наносит удары по Ливану. Видео © ЦАХАЛ
"В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлы" противотанковыми ракетами вдоль границы в течение дня Армия обороны Израиля произвела ряд ударов по инфраструктуре "Хезболлы", включая наблюдательные посты", — информирует ЦАХАЛ.
Напомним, что обстрелы Ливана со стороны ЦАХАЛ происходят в рамках обострения палестино-израильского конфликта. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.
Unsplash