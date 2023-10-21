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21 октября, 12:22

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи

Минздрав Палестины: Число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 4,3 тысячи, ещё более 13 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Палестины.

"4385 убитых, в том числе 1756 детей, и 13 561 раненый", — говорится в сообщении.

В Израиле же, согласно последним данным, погибло около 1400 человек, ещё 210 граждан находятся в заложниках.

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Число пострадавших израильтян в результате атак ХАМАС превысило пять тысяч

Число пострадавших израильтян в результате атак ХАМАС превысило пять тысяч

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ТАСС / АР / Hatem Ali

Наталья Исакова
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