Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 4,3 тысячи

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 4,3 тысячи, ещё более 13 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Палестины.

"4385 убитых, в том числе 1756 детей, и 13 561 раненый", — говорится в сообщении.