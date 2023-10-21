В Израиле сообщили, что ХАМАС держит в заложниках не менее 210 человек

В секторе Газа в заложниках у радикальной палестинской организации ХАМАС находится 210 человек. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он также добавил, что погибло 307 израильских бойцов.

"На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни", — отметил он.

Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает в плену 203 человека.