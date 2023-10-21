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21 октября, 09:13

Число пострадавших израильтян в результате атак ХАМАС превысило пять тысяч

Число израильтян, которые пострадали при атаках радикального движения ХАМАС, превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на Минздрав еврейского государства.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10:00 (по московскому времени) 21 октября с момента обострения палестино-израильского конфликта госпитализированы 5007 пострадавших израильтян.

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Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи. Количество жертв среди журналистов выросло до 22 человек. Обновлённые данные представил Комитет защиты журналистов (CPJ). По информации организации, 18 из них — палестинцы, трое — израильтяне и один — ливанец.

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ТАСС / АР / Ariel Schalit

Дарья Нарыкова
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