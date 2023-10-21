ООН насчитала 1,4 млн бежавших из домов палестинцев из-за обстрелов Газы
ООН: 1,4 млн жителей Газы покинули дома после обострения конфликта с Израилем
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После начала нового военного обострения между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем свои дома в секторе Газа покинули 1,4 млн человек, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
"В секторе Газа насчитывается 1,4 млн внутренне перемещённых лиц. Из них более 544 000 человек укрываются в 147 временных приютах Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) во всё более тяжёлых условиях", — сказано в сообщении.
Структура ООН напоминает, что полная блокада сектора Газа продолжается уже десятый день подряд. Контрольно-пропускные пункты, включая Рафах на границе с Египтом, всё ещё закрыты, что делает невозможной доставку гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Согласно статистике УКГВ, общее число погибших в Газе достигло 4137 человек, 70% из которых — это дети и женщины.
Тем временем Израиль продолжает превращать города палестинцев в развалины. Например, двумя днями ранее обстрелу подверглась греческая православная церковь. Под удар попала и школа.