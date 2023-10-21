ООН насчитала 1,4 млн бежавших из домов палестинцев из-за обстрелов Газы

После начала нового военного обострения между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем свои дома в секторе Газа покинули 1,4 млн человек, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"В секторе Газа насчитывается 1,4 млн внутренне перемещённых лиц. Из них более 544 000 человек укрываются в 147 временных приютах Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) во всё более тяжёлых условиях", — сказано в сообщении.