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21 октября, 02:28

ООН насчитала 1,4 млн бежавших из домов палестинцев из-за обстрелов Газы

ООН: 1,4 млн жителей Газы покинули дома после обострения конфликта с Израилем

<p>Обложка © Getty Images / Abed Rahim Khatib / Anadolu</p>

Обложка © Getty Images / Abed Rahim Khatib / Anadolu

После начала нового военного обострения между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем свои дома в секторе Газа покинули 1,4 млн человек, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"В секторе Газа насчитывается 1,4 млн внутренне перемещённых лиц. Из них более 544 000 человек укрываются в 147 временных приютах Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) во всё более тяжёлых условиях", — сказано в сообщении.

Структура ООН напоминает, что полная блокада сектора Газа продолжается уже десятый день подряд. Контрольно-пропускные пункты, включая Рафах на границе с Египтом, всё ещё закрыты, что делает невозможной доставку гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Согласно статистике УКГВ, общее число погибших в Газе достигло 4137 человек, 70% из которых — это дети и женщины.

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Тем временем Израиль продолжает превращать города палестинцев в развалины. Например, двумя днями ранее обстрелу подверглась греческая православная церковь. Под удар попала и школа.

Андрей Бражников
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