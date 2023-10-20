Удар по православной церкви в Газе убил 18 человек, ещё 150 могут быть под завалами

Жертвами удара Израиля по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа стали 18 человек. Об этом сообщил телеканал Skai, сославшись на настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия.

Спасатели достают пострадавших из-под завалов после удара по церкви Святого Порфирия в Газе. Видео © X / Areti Athanasiou

А греческая журналистка Арети Афанасиу на своей странице в соцсети X сообщила о том, что под обломками "находится бесчисленное количество погибших", опубликовав видео, на котором спасатели вручную разбирают завалы и спасают пострадавших. По её информации, под руинами могут находиться порядка 150 человек. Также она заявила, что по территории церкви ударили четырьмя ракетами.

Афанасиу добавила, что в момент взрыва в храме укрывались от обстрелов более 400 человек. Архиепископ Алексий в беседе с телеканалом ERT-1 назвал такую же цифру и заявил, что основной удар пришёлся на вход в церковь и офисные помещения.