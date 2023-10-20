Иерусалимская церковь назвала военным преступлением удар Израиля по греческому храму в Газе

Иерусалимская православная церковь прокомментировала удар ЦАХАЛ по греческому храму в секторе Газа, где прятались до тысячи беженцев. Патриархия выразила Израилю "жесточайшее осуждение" в связи с трагедией.

"Патриархия подчёркивает, что удары по церквям и её учреждениям, наряду с убежищами, которые она предоставляет для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, которые лишились крова из-за израильских ударов с воздуха по населённым районам за последние 13 дней, представляют собой военное преступление, которое нельзя игнорировать", — сказано на сайте ИПЦ.

Также церковь назвала очевидным то, что удары целенаправленно наносятся по её объектам. Впрочем, патриархат заявил о намерении и далее выполнять свой религиозный и моральный долг, помогая нуждающимся на фоне давления Израиля.

"Патриархия подчёркивает, что она не оставит свой гуманитарный долг, укоренённый в её христианских ценностях, требующий оказывать людям всю необходимую помощь во времена как войны, так и мира", — гласит сообщение.