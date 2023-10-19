В ООН забили тревогу из-за возможного геноцида палестинцев со стороны Израиля
Регулярные удары ЦАХАЛ по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа являются преступлениями против человечности. Дальнейшая эскалация конфликта повышает риск настоящего геноцида палестинского народа, гласит заявление экспертов ООН, распространённое Управлением верховного комиссара организации по правам человека.
"Мы бьём тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида", — считают докладчики.
Напомним, что 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. ХАМАС обвинило в произошедшем Израиль, который в ответ заявил о своей непричастности к инциденту. По информации Минздрава Палестины, жертвами трагедии стали около 500 человек, ещё сотни сотрудников и пациентов медучреждения пострадали.
Тем временем ЦАХАЛ продолжает наносить удары не только по сектору Газа, но и по Ливану. По сообщениям израильской армии, минувшей ночью там были уничтожены объекты шиитской группировки "Хезболла".
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