В ООН забили тревогу из-за возможного геноцида палестинцев со стороны Израиля

Регулярные удары ЦАХАЛ по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа являются преступлениями против человечности. Дальнейшая эскалация конфликта повышает риск настоящего геноцида палестинского народа, гласит заявление экспертов ООН, распространённое Управлением верховного комиссара организации по правам человека.

"Мы бьём тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида", — считают докладчики.