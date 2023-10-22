Почему Запад не замечает, как армия Украины бьёт по больницам и гражданским объектам Тактика Израиля в конфликте с Палестиной аналогична действиям ВСУ в Донбассе. Однако Запад, который поддерживает режим Зеленского, считает удары украинских военных по гражданским больницам вполне допустимыми. 11635 11635 ДНР. Донецк. Фрагмент ракеты после обстрела со стороны ВСУ в помещении больницы. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Ракетный удар по больнице в Газе, в результате которого погибло около 1000 человек, поднял волну возмущения во всём мире. Акции протеста прокатились не только по арабским странам, но и по городам Европы. С осуждением удара выступили главы многих государств, а Россия и Объединённые Арабские Эмираты инициировали проведение по этому поводу заседания Совета Безопасности ООН.

Прямо заявили о виновности в ударе израильской армии президенты Египта, Сирии и Кубы, король Иордании, правительство Ирака, МИД Турции и Венесуэлы. А президент Ирана обвинил в ударе не только Израиль, но и США.

Президент Франции и внешнеполитические ведомства Великобритании, Испании, Нидерландов и Японии также осудили атаку на больницу, однако обвинений в чей-либо адрес не высказывали, а потребовали тщательного расследования.

Израиль же заявил о своей непричастности к удару, возложив вину на ХАМАС, которое якобы нанесло удар по своим мирным жителям.

Столь единодушное осуждение ракетного удара по медицинскому учреждению, конечно, отрадно. Однако удручает, что совершенно аналогичные военные преступления, уже на протяжении ряда лет совершаемые киевским режимом в отношении жителей Донбасса и Новороссии, не только не вызывают никакого возмущения у "прогрессивного человечества", но даже не считаются заслуживающими хотя бы какого-либо внимания.

Последствия авиаударов Израиля в Газе. Фото © ТАСС / АР / Abed Khaled

18 октября, буквально через несколько часов после удара по больнице в Газе, ВСУ нанесли артиллерийский удар по двум медицинским учреждениям в Херсонской области. "Украинские террористы обстреляли центральную районную больницу в Алёшках и амбулаторию в селе Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа. Обстрел лечебных учреждений, очевидно, преднамеренный", — сообщил глава региона Владимир Сальдо.

И что…

Где возмущение прогрессивной общественности, осуждения военного преступления со стороны глав государств и правительств, внешнеполитических ведомств, где требования о тщательном расследовании?

Их нет.

А ведь это отнюдь не единичный инцидент. Удары по медицинским (как, впрочем, и другим гражданским) объектам — постоянная, можно сказать, обыденная практика ВСУ. Вот только несколько примеров.

18 декабря 2022 года украинскими военными был нанесён удар "Градами" по крупнейшей в Донецке клинической больнице, расположенной в центре города. Были повреждены два корпуса, один человек погиб, несколько пациентов получили ранения.

Донецк. Последствия обстрела корпуса № 10 больницы им. Калинина. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

3 января 2023 года ракетами HIMARS, поставляемыми ВСУ США, был нанесён удар по больнице в городе Токмаке Запорожской области. Корпус медучреждения получил повреждения.

28 января 2023 года ВСУ обстреляли ракетами HIMARS больницу в Новоайдаре в Луганской Народной Республике. Погибли 14 человек, 24 получили ранения.

26 февраля произошёл вопиющий случай: украинские военные вели прицельный огонь по медикам, оказывавшим помощь пострадавшим, а украинские СМИ показали кадры этого военного преступления как пример успешной боевой операции ВСУ. На кадрах видно, как ракета поражает машину скорой помощи, в результате чего погибли два фельдшера, санитар и водитель. Ранения получили десять находившихся поблизости спасателей, также прибывших на помощь мирным жителям, пострадавшим от предыдущего обстрела ВСУ.

13 апреля 2023 года ракетами HIMARS была обстреляна больница в городе Сватово в Луганской Народной Республике. Разрушены здания лаборатории и пищеблока и хозяйственная постройка.

Результаты обстрела со стороны ВСУ, по городу были выпущены ракеты HIMARS. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

5 июля 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. Один человек погиб, и около 30 получили ранения. "Повреждено два отделения больницы, разбиты стёкла, много раненых. Это очередное военное преступление. Очевидно, удар был нанесён специально, потому что HIMARS — высокоточное оружие", — заявил по этому поводу депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Таких примеров можно привести в разы больше, но и этих достаточно, чтобы понять, что удары по гражданским объектам — сознательно применяемая террористическая тактика ВСУ. Причём киевский режим во всех этих случаях занимает ту же позицию, что и руководство Израиля по поводу удара по больнице в Газе, — возлагает вину на самих пострадавших, мол, это они сами себя обстреляли — то ли по неумению, то ли чтобы обвинить ни в чём не повинные Вооружённые силы Украины или в случае с Газой — Армию обороны Израиля.

Такая идентичность тактик и сценариев наводит на мысль, что действиями как Киева, так и Иерусалима руководят одни и те же кукловоды — США.

"Похоже на то, что киевский режим пытается копировать действия израильских властей, убивших почти тысячу человек в больнице в секторе Газа. И там и там за спинами явно стоят одни и те же режиссёры", — заявил после обстрела больницы в Алёшках Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Глава ЛНР Леонид Пасечник ещё после обстрела больницы в Новоайдаре предупреждал, что потворство киевскому режиму, отсутствие международной реакции на его военные преступления могут привести к печальным последствиям для всего мира, поскольку, по сути, являются поощрением военных преступников и террористов.

"Это поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжёлые последствия для всего мирового сообщества", — заявил он.

Ракетный удар по больнице в Газе и копирование Израилем модели поведения киевского режима — когда виновными в военном преступлении объявляются сами пострадавшие — свидетельствуют о том, что это предупреждение начало сбываться.

Авторы Владимир Дюжий