В ГД напомнили о замалчивании миром преступлений ВСУ после удара по больнице в секторе Газа

Международное сообщество девять лет не обращало внимания на действия ВСУ в Донбассе, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, комментируя Лайфу вчерашний удар по больнице в секторе Газа. Он отметил, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года, запрещающую убийство мирных жителей во время войны.

Депутат Гусев призвал мир осуждать преступления ВСУ, как удар по больнице в Газе. Видео © LIFE

"Весь мир, кто-то обвиняет ХАМАС, кто-то — Израиль. Но у меня простой вопрос: девять лет на Донбассе, на Украине творятся абсолютно такие же преступления. Почему никто из мирового сообщества не обратил на это внимание? Вот это самый главный вопрос. Об этом надо сейчас говорить", — сказал Гусев.

Парламентарий призвал вернуться к теме Украины и обсуждать её наравне с происходящим на Ближнем Востоке, а также искать виноватых и наказывать их так, как это предписывает международное право.