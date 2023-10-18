В ГД напомнили о замалчивании миром преступлений ВСУ после удара по больнице в секторе Газа
Депутат Гусев призвал мир осуждать преступления ВСУ, как удар по больнице в Газе
Международное сообщество девять лет не обращало внимания на действия ВСУ в Донбассе, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, комментируя Лайфу вчерашний удар по больнице в секторе Газа. Он отметил, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года, запрещающую убийство мирных жителей во время войны.
Депутат Гусев призвал мир осуждать преступления ВСУ, как удар по больнице в Газе. Видео © LIFE
"Весь мир, кто-то обвиняет ХАМАС, кто-то — Израиль. Но у меня простой вопрос: девять лет на Донбассе, на Украине творятся абсолютно такие же преступления. Почему никто из мирового сообщества не обратил на это внимание? Вот это самый главный вопрос. Об этом надо сейчас говорить", — сказал Гусев.
Парламентарий призвал вернуться к теме Украины и обсуждать её наравне с происходящим на Ближнем Востоке, а также искать виноватых и наказывать их так, как это предписывает международное право.
Напомним, вчера вечером по больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По последним данным, число жертв перевалило за 800, все они — гражданские лица. В Палестине обвиняют во всём ЦАХАЛ, однако там отрицают это, заявляя о причастности радикальной группировки "Исламский джихад"*. Утверждается, что всему виной якобы плохо сделанная ракета радикальной группировки.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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