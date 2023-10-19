Командующий силами безопасности сектора Газа погиб в ходе удара Израиля

Также он объявил о гибели Фуада Абу Бтейхана, который возглавлял управление границ и погранпереходов. Вместе с Мхейсеном и Бтейханом погибли члены их семей, так как удары были нанесены по домам.

А ранее сегодня стало известно, что в секторе Газа в результате ударов со стороны армии Израиля погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро палестинского движения ХАМАС в 2021 году. Тем временем число палестинцев, погибших в результате израильских атак с момента обострения конфликта, уже превысило 3,8 тысячи, ранения получили более 12 тысяч человек. В Израиле убито 1,4 тысячи человек, ещё 4,3 тысячи пострадали.