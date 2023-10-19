В Газе погибла первая женщина в политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти

В секторе Газа в результате ударов со стороны армии Израиля погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро палестинского движения ХАМАС в 2021 году. Об этом пишет портал Arabi21 со ссылкой на источники. Ей было 68 лет.

В 2006 году аш-Шанти избрали членом Законодательного совета от блока "Перемены и реформы". В 2013 году она получила докторскую степень в области управления образованием в Колледже семейных наук "Фарха" Университета Дубая. Погибшая является вдовой Абдель Азиза Рантиси — одного из основателей движения. В самом ХАМАС это пока никак не комментировали.