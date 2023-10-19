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19 октября, 07:03

В Газе погибла первая женщина в политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти

<p>Джамиля аш-Шанти. Обложка © <a href="https://twitter.com/adham922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X (ранее Twitter)</a> / <strong style="font-weight: bold;">أدهم أبو سلمية #غزة</strong></p>

Джамиля аш-Шанти. Обложка © X (ранее Twitter) / أدهم أبو سلمية #غزة

В секторе Газа в результате ударов со стороны армии Израиля погибла Джамиля аш-Шанти — первая женщина, вошедшая в политбюро палестинского движения ХАМАС в 2021 году. Об этом пишет портал Arabi21 со ссылкой на источники. Ей было 68 лет.

В 2006 году аш-Шанти избрали членом Законодательного совета от блока "Перемены и реформы". В 2013 году она получила докторскую степень в области управления образованием в Колледже семейных наук "Фарха" Университета Дубая. Погибшая является вдовой Абдель Азиза Рантиси — одного из основателей движения. В самом ХАМАС это пока никак не комментировали.

Россия отправила гуманитарную помощь сектору Газа

Россия отправила гуманитарную помощь сектору Газа

Ранее ЦАХАЛ ударила по мечети в городе Нусейрат. По данным СМИ, в результате атаки погибли десятки человек, также есть раненые.

Матвей Константинов
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