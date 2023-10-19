Россия отправила гуманитарную помощь сектору Газа
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
МЧС РФ доставит 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Обложка © t.me / МЧС России
Россия доставит доставит 27 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа. Борт МЧС РФ с грузом уже вылетел из Подмосковья в Египет, сообщила пресс-служба ведомства.
Россия отправила гуманитарную помощь Палестине. Видео © t.me / МЧС России
"Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ. Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет", — говорится в телеграм-канале МЧС.
По прилёте груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а после — отправлен палестинцам. Жители получат муку, сахар, рис и макаронные изделия.
Ранее Лайф рассказывал, что 10 октября самолёты с гуманитарной помощью из Иордании, Турции, ОАЭ, от ВОЗ и Красного Креста застряли на границе Египта и Газы. Израиль ударил по коридору и заявил, любые поставки в регион будут уничтожены. 16 октября атака по району КПП повторилась: удар был нанесён по автоколоннам с мирными жителями, 70 из них погибли на месте, ещё 200 пострадали. Накануне стало известно, что президенты Египта и США договорились о доставке гумпомощи через КПП "Рафах". Между тем в секторе Газа оказались заблокированы около тысячи россиян.