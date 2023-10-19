Россия отправила гуманитарную помощь сектору Газа

Россия доставит доставит 27 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа. Борт МЧС РФ с грузом уже вылетел из Подмосковья в Египет, сообщила пресс-служба ведомства.

Россия отправила гуманитарную помощь Палестине. Видео © t.me / МЧС России

"Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ. Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет", — говорится в телеграм-канале МЧС.