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19 октября, 05:48

Россия отправила гуманитарную помощь сектору Газа

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

<p>МЧС РФ доставит 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/12339" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

МЧС РФ доставит 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Обложка © t.me / МЧС России

Россия доставит доставит 27 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа. Борт МЧС РФ с грузом уже вылетел из Подмосковья в Египет, сообщила пресс-служба ведомства.

Россия отправила гуманитарную помощь Палестине. Видео © t.me / МЧС России

"Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ. Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет", — говорится в телеграм-канале МЧС.

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По прилёте груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а после — отправлен палестинцам. Жители получат муку, сахар, рис и макаронные изделия.

Ранее Лайф рассказывал, что 10 октября самолёты с гуманитарной помощью из Иордании, Турции, ОАЭ, от ВОЗ и Красного Креста застряли на границе Египта и Газы. Израиль ударил по коридору и заявил, любые поставки в регион будут уничтожены. 16 октября атака по району КПП повторилась: удар был нанесён по автоколоннам с мирными жителями, 70 из них погибли на месте, ещё 200 пострадали. Накануне стало известно, что президенты Египта и США договорились о доставке гумпомощи через КПП "Рафах". Между тем в секторе Газа оказались заблокированы около тысячи россиян.

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Николь Вербер
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