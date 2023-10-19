Первые 20 застрявших в Египте грузовиков с гумпомощью пропустят в Газу
Ас-Сиси и Байден договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП в Египте
Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре достигли соглашения об открытии коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Фуры с грузами будут пропускать через КПП Рафах, сообщила канцелярия ас-Сиси.
"Президенты договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на долговременной основе", — сказано в заявлении.
Белый дом и Каир намерены координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Байден на брифинге подтвердил договорённость и уточнил, что через КПП пропустят сначала до 20 грузовиков, которые стоят в очереди уже несколько дней. При этом он пригрозил разорвать соглашение, если ХАМАС конфискует грузы и они не попадут к мирным жителям.
Напомним, на прошлой неделе самолёты с гумпомощью из Иордании, Турции, ОАЭ, от ВОЗ и Красного Креста прибыли в египетский город Эль-Ариш. Грузы должны были быть доставлены через КПП Рафах в Газу, но 10 октября застряли на границе после того, как Израиль нанёс удар по коридору и заявил, что любые поставки в регион будут уничтожены. 16 октября удар по району КПП повторился. Атаке подверглись автоколонны с мирными жителями, 70 из них погибли на месте, ещё 200 были ранены.
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