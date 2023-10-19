Первые 20 застрявших в Египте грузовиков с гумпомощью пропустят в Газу

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре достигли соглашения об открытии коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Фуры с грузами будут пропускать через КПП Рафах, сообщила канцелярия ас-Сиси.

"Президенты договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на долговременной основе", — сказано в заявлении.

Белый дом и Каир намерены координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Байден на брифинге подтвердил договорённость и уточнил, что через КПП пропустят сначала до 20 грузовиков, которые стоят в очереди уже несколько дней. При этом он пригрозил разорвать соглашение, если ХАМАС конфискует грузы и они не попадут к мирным жителям.