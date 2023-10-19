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18 октября, 21:58

Медведев предупредил об угрозе столетней или ядерной войны из-за Газы

Медведев назвал создание суверенной Палестины лучшим способом решить конфликт

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске столетней или ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, единственным способом урегулировать его является создание суверенной Палестины с выполнением "всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года".

"Альтернатива, тем не менее, существенно хуже: война, которая будет длиться ещё сто лет. Или ещё хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", — предупредил он в статье для "Известий".

При этом Медведев считает, что в связи с позицией США и их союзников добиться полноценного урегулирования палестино-израильского конфликта — труднейшая и почти безнадёжная миссия. В качестве доказательства он обратил внимание на то, что вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния американцы направили авианосцы к берегам Израиля.

Медведев словами Булгакова высмеял несознанку США из-за переданных ВСУ автоматов у ХАМАС

Медведев словами Булгакова высмеял несознанку США из-за переданных ВСУ автоматов у ХАМАС

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VK / Дмитрий Медведев

Андрей Бражников
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