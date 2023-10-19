Медведев предупредил об угрозе столетней или ядерной войны из-за Газы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске столетней или ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, единственным способом урегулировать его является создание суверенной Палестины с выполнением "всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года".

"Альтернатива, тем не менее, существенно хуже: война, которая будет длиться ещё сто лет. Или ещё хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", — предупредил он в статье для "Известий".