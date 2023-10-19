Медведев назвал мир в Газе почти невыполнимой миссией из-за выгоды США от конфликта
Медведев объяснил, чем взрывоопасный Ближний Восток полезен США
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Вашингтон не хочет окончательного урегулирования на Ближнем Востоке, поскольку взрывоопасный регион весьма полезен США. Он приносит Белому дому влияние и большие деньги.
"На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства", — написал Медведев в статье для "Известий".
По его оценке, дело не только в позиции Израиля по поводу создания Государства Палестина. В связи с позицией США и их союзников добиться полноценного урегулирования палестино-израильского конфликта — труднейшая и почти безнадёжная миссия, отметил зампред Совбеза РФ. В качестве доказательства он обратил внимание на то, что вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния американцы направили авианосцы к берегам Израиля.
Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановку в конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.