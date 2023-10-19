Медведев назвал мир в Газе почти невыполнимой миссией из-за выгоды США от конфликта

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Вашингтон не хочет окончательного урегулирования на Ближнем Востоке, поскольку взрывоопасный регион весьма полезен США. Он приносит Белому дому влияние и большие деньги.

"На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства", — написал Медведев в статье для "Известий".