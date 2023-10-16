По территории около КПП Рафах на границе Египта с Газой нанесён ракетный удар

По зоне, которая прилегает к контрольно-пропускному пункту (КПП) Рафах на границе Египта с сектором Газа, нанесён ракетный удар. По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, который показал момент взрыва, всё произошло на территории палестинского анклава.

На кадрах запечатлён разрыв снаряда и столб поднимающегося дыма, который стремительно окутывает всё вокруг. Как отмечает телеканал, десятки людей, которые собрались у пункта, с криками разбежались. Пока данных о погибших и ущербе нет. В то же время представитель палестинских властей в секторе Газа заявил, что восстановить разрушенное даже после предыдущих атак Израиля рядом с Рафахом не получится, пишет Safa al-Balad.