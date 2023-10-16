По территории около КПП Рафах на границе Египта с Газой нанесён ракетный удар
По зоне, которая прилегает к контрольно-пропускному пункту (КПП) Рафах на границе Египта с сектором Газа, нанесён ракетный удар. По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, который показал момент взрыва, всё произошло на территории палестинского анклава.
По территории около КПП Рафах на границе Египта с Газой нанесён ракетный удар. Видео © Twitter.com / roi kais / Al-Qahera al-Ihbariya
На кадрах запечатлён разрыв снаряда и столб поднимающегося дыма, который стремительно окутывает всё вокруг. Как отмечает телеканал, десятки людей, которые собрались у пункта, с криками разбежались. Пока данных о погибших и ущербе нет. В то же время представитель палестинских властей в секторе Газа заявил, что восстановить разрушенное даже после предыдущих атак Израиля рядом с Рафахом не получится, пишет Safa al-Balad.
Также он отметил, что работа ремонтных бригад была прекращена из-за риска новых ударов. По словам чиновника, это является причиной задержки открытия КПП между Египтом и сектором Газа.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. 16 октября армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе.
Twitter / roi kais / Al-Qahera al-Ihbariya