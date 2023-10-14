Financial Times: Ни одному иностранцу не дали покинуть Газу через КПП Рафах
Ни одному иностранцу не позволили покинуть Газу через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Ни одному иностранному гражданину до сих пор не разрешили уехать", — пишет издание. Один из источников сообщил журналистам, что люди около КПП постоянно двигаются "туда и обратно".
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий. 14 октября появилась информация о том, что Иерусалим и Каир договорились открыть КПП Рафах, расположенный на границе Египта и сектора Газа. Однако египетские СМИ сообщили о том, что власти Египта не разрешили американцам из сектора Газа пересечь границу.
ТАСС / DPA / Wissam Nassar