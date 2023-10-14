Financial Times: Ни одному иностранцу не дали покинуть Газу через КПП Рафах

Ни одному иностранцу не позволили покинуть Газу через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Ни одному иностранному гражданину до сих пор не разрешили уехать", — пишет издание. Один из источников сообщил журналистам, что люди около КПП постоянно двигаются "туда и обратно".