AFP: Иерусалим и Каир договорились открыть КПП Рафах на границе Египта и Газы

Иерусалим и Каир договорились открыть КПП Рафах, расположенный на границе Египта и сектора Газа. Движение через пункт будет разрешено с 12:00 до 17:00. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника США.

"Два партнёра США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12:00 до 17:00", — сообщил источник AFP. В то же время в США пока не получили подтверждений того, что эта договорённость исполняется на практике.