AFP: Иерусалим и Каир договорились открыть КПП Рафах на границе Египта и Газы
Иерусалим и Каир договорились открыть КПП Рафах, расположенный на границе Египта и сектора Газа. Движение через пункт будет разрешено с 12:00 до 17:00. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника США.
"Два партнёра США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12:00 до 17:00", — сообщил источник AFP. В то же время в США пока не получили подтверждений того, что эта договорённость исполняется на практике.
Ранее стало известно, что Израиль якобы действительно дал палестинцам 24 часа на то, чтобы уйти в южные районы сектора Газа. Позже ЦАХАЛ сообщила о толпах мирных жителей, которые прислушались к требованию и начали вынужденное переселение. Впрочем, ХАМАС опровергло эти заявления. Вчера вечером посол РФ в Израиле сообщил, что израильские власти всё ещё отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к контрольно-пропускному пункту Рафах. В связи с этим коридор безопасности отсутствовал, а его создание полностью зависело от израильской армии.
ТАСС / Zuma / Ahmad Hasaballah