США попросили Израиль перенести наземную операцию в Газе

Американские власти обратились к израильскому правительству с просьбой отсрочить наземную операцию в секторе Газа. До начала наступательных действий в анклаве необходимо создать безопасный гуманитарный коридор, считают в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты не уточнили, как Израиль отреагировал на призыв отложить атаку. Они напомнили, что ранее Соединённые Штаты уже демонстрировали заботу о гражданском населении региона, когда просили ЦАХАЛ соблюдать законы войны при бомбардировках Газы. Параллельно Вашингтон организовал эвакуацию американцев из зоны конфликта чартерным рейсом.