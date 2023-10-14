США попросили Израиль перенести наземную операцию в Газе
Fox News: США призвали Израиль не начинать наземную операцию в Газе без коридора
Американские власти обратились к израильскому правительству с просьбой отсрочить наземную операцию в секторе Газа. До начала наступательных действий в анклаве необходимо создать безопасный гуманитарный коридор, считают в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Журналисты не уточнили, как Израиль отреагировал на призыв отложить атаку. Они напомнили, что ранее Соединённые Штаты уже демонстрировали заботу о гражданском населении региона, когда просили ЦАХАЛ соблюдать законы войны при бомбардировках Газы. Параллельно Вашингтон организовал эвакуацию американцев из зоны конфликта чартерным рейсом.
Днём ранее стало известно, что якобы Израиль действительно дал палестинцам 24 часа на то, чтобы уйти в южные районы сектора Газа. Позже ЦАХАЛ сообщила о толпах мирных жителей, которые прислушались к требованию и начали вынужденное переселение. Впрочем, ХАМАС опровергло эти заявления.
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