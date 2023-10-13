Названа причина внезапного приезда Зеленского на заседание министров обороны стран НАТО
El Mundo: Зеленский испугался, что США забудут про Украину из-за Израиля
Владимир Зеленский неспроста совершил неожиданный визит в Брюссель для участия во встрече глав военных ведомств стран НАТО. Действия политика продиктованы боязнью лишиться внимания Соединённых Штатов на фоне военного конфликта с участием давнего союзника Вашингтона — Израиля. К такому выводу пришли авторы испанской газеты El Mundo.
Журналисты напомнили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке ставит под удар снабжение Киева деньгами и оружием. Осознавая эту проблему, Зеленский принял решение лично увидеться с высокопоставленными представителями Коллективного Запада, дабы напомнить им о потребностях Незалежной.
"Во вторник Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании министров обороны стран НАТО. Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу", — написали в El Mundo.
Между тем на фоне многочисленных акций в поддержку Палестины в Европе и США исламистское движение ХАМАС опубликовало призыв устроить евреям "день ярости" 13 октября. МИД Израиля в ответ посоветовал согражданам повсеместно проявлять повышенную бдительность и избегать протестов.
Flickr / President of Ukraine