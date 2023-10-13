Названа причина внезапного приезда Зеленского на заседание министров обороны стран НАТО

Владимир Зеленский неспроста совершил неожиданный визит в Брюссель для участия во встрече глав военных ведомств стран НАТО. Действия политика продиктованы боязнью лишиться внимания Соединённых Штатов на фоне военного конфликта с участием давнего союзника Вашингтона — Израиля. К такому выводу пришли авторы испанской газеты El Mundo .

Журналисты напомнили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке ставит под удар снабжение Киева деньгами и оружием. Осознавая эту проблему, Зеленский принял решение лично увидеться с высокопоставленными представителями Коллективного Запада, дабы напомнить им о потребностях Незалежной.

"Во вторник Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании министров обороны стран НАТО. Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу", — написали в El Mundo.