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14 октября, 13:36

Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах

Al-Qahera: Египет отказался пропускать граждан США через КПП Рафах

Египет не разрешил американцам из сектора Газа пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщил местный телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.

"Египетские власти отказались позволить американским гражданам проходить через наземный переход Рафах", — говорится в сообщении.

При этом источник телеканала уточнил, что Каир отверг идею о том, чтобы проход из сектора Газа через Рафах был доступен лишь для иностранных граждан.

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Напомним, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы. Позже израильская армия сообщила о толпах мирных граждан, которые прислушались к требованию и начали вынужденное переселение. При этом в ХАМАС данные заявления опровергли. Накануне посол России в Израиле сообщил, что власти еврейского государства отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к КПП Рафах, из-за чего в Газе застряли сотни россиян. Сегодня агентство AFP сообщило, что Иерусалим и Каир всё же договорились открыть пункт пропуска.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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