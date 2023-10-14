Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах
Al-Qahera: Египет отказался пропускать граждан США через КПП Рафах
Египет не разрешил американцам из сектора Газа пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщил местный телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.
"Египетские власти отказались позволить американским гражданам проходить через наземный переход Рафах", — говорится в сообщении.
При этом источник телеканала уточнил, что Каир отверг идею о том, чтобы проход из сектора Газа через Рафах был доступен лишь для иностранных граждан.
Напомним, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг Газы. Позже израильская армия сообщила о толпах мирных граждан, которые прислушались к требованию и начали вынужденное переселение. При этом в ХАМАС данные заявления опровергли. Накануне посол России в Израиле сообщил, что власти еврейского государства отказываются дать гарантии безопасного прохода людей к КПП Рафах, из-за чего в Газе застряли сотни россиян. Сегодня агентство AFP сообщило, что Иерусалим и Каир всё же договорились открыть пункт пропуска.
ТАСС / Zuma