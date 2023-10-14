Власти Египта отказались пропускать американцев через КПП Рафах

Египет не разрешил американцам из сектора Газа пересечь границу через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщил местный телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.

При этом источник телеканала уточнил, что Каир отверг идею о том, чтобы проход из сектора Газа через Рафах был доступен лишь для иностранных граждан.